2018-06-20T21:25:58+03:00
Общество

Собянин: «В новый транспортный каркас Москвы войдут 1000 километров линий метро и 1000 километров автодорог»

Мэр Москвы отвечает на вопросы жителей в прямом телеэфире
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичейСергей Собянин отвечает на вопросы москвичейФото: Роман ЗЛОБИН
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Сегодня, 20 июня, мэр Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Разговор начался с обсуждения ЧМ-2018 и решения транспортных проблем столицы. Далее мэр рассказал о новых дорогах и линиях метро.

- До 2025 года мы должны построить 300 километров метро, то есть почти вдвое увеличится метро, - сказал Сергей Собянин. - Плюс появятся Московские центральные диаметры метро, это еще 400 километров маршрутов. В итоге тяжелого рельсового транспорта, подземного и наземного, в городе будет 1000 километров. Еще в ближайшие годы с учетом ЦКАДа, хорд и рокад построим около 1000 километров автомобильных дорог. Такой масштаб работы – тысяча километров метро и столько же дорог - это и есть новый транспортный каркас Москвы. Он обеспечит москвичей транспортом на хорошем мировом уровне.

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