Собянин объяснил, зачем баллотируется в мэры Москвы

СЕГОДНЯ 21:37 2018-06-20T21:37:34+03:00

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Сегодня, 20 июня, мэр Сергей Собянин общался с горожанами в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Мэр ответил на вопросы о ЧМ-2018, замене старых автобусов, строительстве новых дорог и линий метро, решении проблем обманутых дольщиков и новых площадках для домов программы реновации. Собянин коснулся и темы предстоящих 9 сентября этого года выборов мэра Москвы, ответив на вопрос «Зачем вы баллотируетесь в мэры?».

- Мы реализуем огромное количество системных задач и программ – строительство метро, дорог, развитие медицины, реновация, - сказал Сергей Собянин. - Это целый ряд ключевых программ. Я чувствую огромную ответственность, чтобы довести все до ума, чтобы проекты были выполнены так, как были задуманы. Поэтому я принял решение баллотироваться на пост мэра Москвы.

Напомним, Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. Среди тех, кто подал документы для регистрации кандидатами, - глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий и российский журналист Антон Красовский. Свою кандидатуру выдвинул также действующий мэр Сергей Собянин, который хочет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Документы для регистрации кандидатами в мэры будут приниматься до 18.00 3 июля. А сам список кандидатов в мэры Москвы, которые попадут в избирательные бюллетени, станет известен не позже 13 июля.