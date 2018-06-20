2018-06-20T21:37:34+03:00
Общество

Собянин объяснил, зачем баллотируется в мэры Москвы

Глава города ответил на главные вопросы жителей во время телеэфира
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сергей Собянин общался с горожанами в прямом эфиреСергей Собянин общался с горожанами в прямом эфиреФото: Роман ЗЛОБИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 июня, мэр Сергей Собянин общался с горожанами в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Мэр ответил на вопросы о ЧМ-2018, замене старых автобусов, строительстве новых дорог и линий метро, решении проблем обманутых дольщиков и новых площадках для домов программы реновации. Собянин коснулся и темы предстоящих 9 сентября этого года выборов мэра Москвы, ответив на вопрос «Зачем вы баллотируетесь в мэры?».

- Мы реализуем огромное количество системных задач и программ – строительство метро, дорог, развитие медицины, реновация, - сказал Сергей Собянин. - Это целый ряд ключевых программ. Я чувствую огромную ответственность, чтобы довести все до ума, чтобы проекты были выполнены так, как были задуманы. Поэтому я принял решение баллотироваться на пост мэра Москвы.

Напомним, Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. Среди тех, кто подал документы для регистрации кандидатами, - глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий и российский журналист Антон Красовский. Свою кандидатуру выдвинул также действующий мэр Сергей Собянин, который хочет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Документы для регистрации кандидатами в мэры будут приниматься до 18.00 3 июля. А сам список кандидатов в мэры Москвы, которые попадут в избирательные бюллетени, станет известен не позже 13 июля.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Собянин: «В новый транспортный каркас Москвы войдут 1000 километров линий метро и 1000 километров автодорог»
Собянин: «На ближайшие годы на реновацию жилья выделили 400 миллиардов рублей»
Водителей троллейбусов в Москве переучат для работы на новых электробусах
Около Савеловского вокзала Москвы станцию метро «Нижняя Масловка» построят в 2018 году
Жилых домов в Москве станет в полтора раза больше
Первый рейс встретили в новом сегменте терминала Домодедово
Мосгаз проверит Голутвинский дюкер рядом с памятником Петра I
В Москве перешли на инновационный метод ухода за деревьями
Участников реновации в Москве все чаще интересует покупка дополнительных метров
В столице отремонтируют более 1000 крыш в жилых домах
В Москве в жару на дороги выйдет 5 тысяч поливомоечных машин
Неизвестный расстрелял в Подмосковье хозяина с собакой
Собянин: «Выбросы на Люберецких очистных сооружениях снизились на 95 - 97 процентов»
На Красной площади откроется парк футбола ЧМ-2018
На Щелковском шоссе завершается комплексное благоустройство
На Кремлевской набережной отреставрируют старинную усадьбу
В подмосковном ДТП погибли четыре человека
На шести станциях МЦК появятся кинологи