В Подмосковном ДТП погиб человек

СЕГОДНЯ 13:00 2018-06-21T13:00:16+03:00

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В Раменском районе Подмосковья произошла смертельная авария. Два автомобиля столкнулись на трассе М-5 «Урал», один человек от полученных травм погиб на месте, еще один получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службу областного Минтранса.

Отмечается, что авария произошла в 10.12 мск на 64-м километре автодороги. На метро происшествия прибыли медики и стражи порядка. Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии. Кто нарушил правила, не сообщается, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Москве на Кутузовском проспекте в результате столкновения пяти автомобилей погибли три человека, еще двое получили серьезные травмы. Одного из пострадавших из машины пришлось освобождать спасателям. Оба раненых были госпитализированы.

Также сообщается, что после столкновения, одна из машин загорелась. Авария произошла по вине водителя Mercedes, который не справился с управлением.