2018-06-21T14:56:25+03:00
Происшествия

Погода на 25 июня: в понедельник в Москве погода будет комфортной

Сильная жара спадёт
Александра БУРОВА
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Жара в Москве ослабеет в начале следующей неделиЖара в Москве ослабеет в начале следующей неделиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В начале следующей недели, 25 июня, погода нормализуется после настоящего потепления, которое будет ждать москвичей и гостей столицы в эти выходные.

По прогнозам метеорологов, в начале предстоящих трудовых будней Москву будут ждать местами кратковременные осадки, переменная облачность с прояснениями, а температура воздуха в дневное время достигнет 24 градусов, в то время как ночью ожидается 14 градусов. Ветер наконец-то утихнет - до 2-7 метров в секунду.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Напомним, что в ближайшие выходные, 23 и 24 июня, стоит готовиться к приходу сильной жары, днём температура воздуха перешагнёт отметку в 30 градусов, а ночью не опустится ниже 18 градусов. Однако, такое тепло принесёт с собой сильный ветер, с порывами до 17 метров в секунду с небольшими дождями в отдельных районах.

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