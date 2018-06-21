2018-06-21T17:54:41+03:00
Общество

Москвичи смогут бесплатно пройти обследование на игроманию

Также горожан проверят на селфиманию
Александра БУРОВА
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Москвичей бесплатно обследуют на игроманию и селфиманиюМосквичей бесплатно обследуют на игроманию и селфиманиюФото: Евгения ГУСЕВА
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Жителей столицы бесплатно обследуют на игроманию и селфиманию 24 июня. С такой инициативой выступил Московский научно-практический центр наркологии департамента здравоохранения. Такая акция связана с Международным днём борьбы с наркоманией, который отмечается ежегодно 26 июня.

Выездное информационно-профилактическое мероприятие "За жизнь без наркотиков!" будет проходить на ВДНХ с 11:00 до 17:00.

Пациентам будет предложена консультация терапевтов, эндокринологов, психологов и психиатров-наркологов. Помимо этого, при желании можно будет измерить артериальное давление, определить индекс массы тела, сдать кровь на холестерин и сахар, пройти тестирование на уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе, снять ЭКГ.

Напомним, что ВОЗ признал зависимость от виртуальных игр настоящим заболеванием, это расстройство включили в 11-е издание Международной классификации болезней.

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