В Москве на МЦК построят прозрачные переходы

СЕГОДНЯ 12:36 2018-06-22T12:36:02+03:00

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На Московском центральном кольце (МЦК) начали строить два надземных пешеходных перехода. Один из них появится на северо-западе, а второй на северо-востоке столицы. Мосты через пути возведут по просьбам горожан, которые обратились в местную администрацию.

Сообщается, что один из переходов свяжет район Сокола с жилыми микрорайонами Щукино. Второй мост возведут над проспектом Мира.

"Согласно утвержденным архитектурным концепциям, пешеходные переходы будут выполнены из прозрачного антивандального стекла, а напольное покрытие сделают из нескользящих безопасных материалов", – рассказал главный архитектор столицы Сергее Кузнецов.

Отмечается, что территорию вокруг переходов благоустроят. Здесь создадут тротуары, постелют газон, а также разобьют цветники и высадят кустарники, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.