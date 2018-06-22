В московской квартире поймали экзотическую змею
В пятницу, 22 июня, жительница столицы нашла в своей квартире белого ужика и сразу же обратилась в экстренные службы. Инцидент произошёл по адресу: Волгоградский проспект, дом №75/35.
По словам хозяйки, сначала она нашла сброшенную шкуру змеи в ванной комнате, а только после этого - её саму. Никто при этом не пострадал.
Змея была размером - 50 сантиметров, и несмотря на то, что она безобидная, удивительно было то, что она является экзотическим видом для наших широт, сообщили в пресс-службе департамента природопользования Москвы информационному агенству РИА Новости.
Спасатели направили пресмыкающееся в центр диких животных "Простар" департамента природопользования.
Как белая змея попала в квартиру, в МЧС выяснить не смогли.
Маисовый полоз является неядовитым видом, обитает змея, в основном, в Северной Америке, а питается грызунами, используя технику удушения, также как и удавы.