2018-06-22T12:43:38+03:00
Дом. Семья

В московской квартире поймали экзотическую змею

Спасатели уточнили, что пресмыкающееся было белого цвета
Александра БУРОВА
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Фото: Никита ФроловФото: Никита Фролов
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В пятницу, 22 июня, жительница столицы нашла в своей квартире белого ужика и сразу же обратилась в экстренные службы. Инцидент произошёл по адресу: Волгоградский проспект, дом №75/35.

По словам хозяйки, сначала она нашла сброшенную шкуру змеи в ванной комнате, а только после этого - её саму. Никто при этом не пострадал.

Змея была размером - 50 сантиметров, и несмотря на то, что она безобидная, удивительно было то, что она является экзотическим видом для наших широт, сообщили в пресс-службе департамента природопользования Москвы информационному агенству РИА Новости.

Спасатели направили пресмыкающееся в центр диких животных "Простар" департамента природопользования.

Как белая змея попала в квартиру, в МЧС выяснить не смогли.

Маисовый полоз является неядовитым видом, обитает змея, в основном, в Северной Америке, а питается грызунами, используя технику удушения, также как и удавы.

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