Парк Горького закроют из-за праздника выпускников

СЕГОДНЯ 13:18 2018-06-22T13:18:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Столичные выпускники гуляют! Школьные экзамены позади, аттестаты в руках и ветер в волосах. Теперь можно немного расслабиться перед вступительными в вуз. Всего в этом году из московских школ «вылетают» во взрослую жизнь более 53 тысяч учеников 11 классов.

Главный праздник выпускников по традиции пройдет в парке Горького. Сюда придут более 19 тысяч вчерашних школьников. В парк попадут только те, кто заранее зарегистрировался и получил индивидуальный браслет с кодом. Для всех остальных вход закроют с 6 часов утра субботы, 23 июня, и до 8 часов утра воскресенья, 24 июня.

В это время в парк Горького лучше не соваться. Для молодежи откроют селфи-зоны и футбольное мини-поле, устроят шоу барабанщиков, праздничный фейерверк, дискотеку до утра.