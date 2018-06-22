Два человека погибли утром в подмосковной аварии

СЕГОДНЯ 13:35 2018-06-22T13:35:36+03:00

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В Подмосковье в результате аварии погибли два человека. Инцидент произошел на дороге Лосино-Петровского утром в пятницу, 22 июня.

Сообщается, что в 5.40 мск на 41-м километре Щелковского шоссе в аварию попали две иномарки «Рено» и «Опель». В результате ДТП от полученных травм на месте скончались два человека. Еще трое получили ранения разной степени тяжести.

О самочувствии потерпевших подробностей не сообщается. Известно, что всех их госпитализировали в Щелковскую ЦРБ, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Накануне две аварии со смертельным исходом произошли в Москве и Московской области. Во время ДТП на Кутузовском проспекте столкнулись пять автомобилей. Эта авария унесла жизни трех человек. Еще двое получили серьезные травмы, одного из пострадавших спасатели были вынуждены извлекать из покореженного авто, так как выбраться самостоятельно он не смог.

Еще одна страшная авария произошла в Раменском районе Подмосковья, Здесь в результате столкновения машин погиб один человек, еще один получил травмы.