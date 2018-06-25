Пять тысяч заведений Москвы готовы принять болельщиков ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 11:44 2018-06-25T11:44:15+03:00

В Москве для болельщиков большими экранами оборудовали пять тысяч заведений

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В Москве для удобства футбольных болельщиков кафе, рестораны и спортивные бары начали показывать прямые трансляции матчей. Всего экраны для просмотра футбола оборудовали порядка пяти тысяч заведений столицы. Об этом рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

При этом по словам чиновника, большая часть кафе и баров заранее начала готовиться к приведению мундиаля, и специально установила большие экраны для удобства посетителей. В частности, уже сегодня, 25 июня, москвичи и гости города смогут с удобством посмотреть матч, в котором сборная России встретится с командой из Уругвая. Игра начнется ровно в 17:00 по московскому времени, передает сетевое издание m24.ru.

Напомним чемпионат мира по футболу этого года продлится до 15 июля. Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мундиаля. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Сегодняшний матч пройдет в Самаре, передает телеканал «360».