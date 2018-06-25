2018-06-25T16:27:41+03:00
Звезды

Сорок парков Подмосковья подготовили программу ко Дню молодежи

В регионе организуют порядка 60 мероприятий
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Подмосковные парки готовятся ко Дню молодежиПодмосковные парки готовятся ко Дню молодежиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Подмосковные парки подготовили развлекательную программу ко Дню молодежи. В общей сложности в сорока региональных парках планируется провести порядка шестидесяти мероприятий.

Сообщается, что в парке «Покровский» в Хотькове проведут молодежный танцевальный марафон «Жизнь в ритме танца», а в парке «Елочки» в Домодедово состоится танцевальный баттл.

В парке «Пехорки» в Балашихе пройдет масштабный фестиваль, в рамках которого организаторы проведут квесты и игры, а также организуют фото-зону. Вечером всех посетителей ждет дискотека.

В парке «Вербилки» в Талдоме все желающие смогут принять участие в игре по мотивам «Форт Боярд». А в парке «Пегас» в Егорьевске для самых маленьких посетителей состоится показ мультфильма «Три богатыря и морской царь», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отметили в Минкультуры региона, ожидается, что праздничные мероприятия посетят свыше девяноста тысяч человек, передает телеканал "360".

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