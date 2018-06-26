2018-06-26T11:08:21+03:00
Москва

В Москве запустили велопатруль для помощи при ДТП

Работники службы будут иметь при себе ремонтный набор и аптечку
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве запустили патруль для помощи пешеходам и велосипедистамВ Москве запустили патруль для помощи пешеходам и велосипедистамФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве запущен велопатруль, который будет помогать пешеходам, велосипедистам и автомобилистам, попавшим в ДТП. Об этом рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Отмечается, что в настоящее время проект проходит тестовый этап.

Первое время представители велопатруля будут курсировать только внутри Садового кольца. В случае если их работа будет признана эффективной, масштаб проекта увеличат. На сегодняшний день патруль будет работать только в будние дни.

«Иногда велопатруль может быстрей добраться до каких-то точек в центре, это особенно важно в пиковые часы, когда, например, машины - участники ДТП - не могут разъехаться из-за мелких царапин», - цитирует сообщение ЦОДД сайт телеканала «Звезда».

Сообщается, что у патрульных будет при себе ремонтный комплект для велосипеда, бланки европротокола, аптечка, вода и огнетушитель, пишет ФАН.

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