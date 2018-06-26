В аварии под Москвой погиб человек

СЕГОДНЯ 12:00 2018-06-26T12:00:25+03:00

В подмосковном ДТП погиб один человек. Фото: Архив КП

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В подмосковном Можайске произошла смертельная авария. Два автомобиля столкнулись минувшем вечером на трассе возле деревни Отяково в Московской области.

В результате происшествия, один человек погиб. Получил ли кто-то еще травмы, не сообщается. Также не называются причины и обстоятельства дорожного происшествия.

«Произошло столкновение двух транспортных средств. В результате погиб один человек», - цитирует сообщение областного Минтранса интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того в ведомстве напомним пешеходам и автовладельцам о необходимости соблюдать правила дорожного движения и призвали быть внимательнее, передает сайт «Дни.ру».

Серьезная авария произошла на прошлой неделе в Москве. Автомобилист на полной скорости выехал на тротуар и сбил двух женщин. Одна из них была на девятом месяце беременности. В результате ДТП будущая мама и малыш скончались, вторая женщина попала в реанимацию.