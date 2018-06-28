В Москве бесплатно покажут фильмы о семейных ценностях

СЕГОДНЯ 11:37 2018-06-28T11:37:28+03:00

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В Москве состоятся бесплатные показы фильмов о любви и верности. Они будут приурочены ко Дню любви, семьи и верности и пройдут 7 и 8 июля.

Сообщается, что в сети кинотеатров «Москино» запускают программу «Нежные чувства». В рамках нее зрителям покажут 10 всенародно любимых фильмов разных жанров. Это, в частности, ленты "Мой ласковый и нежный зверь", "Сережа", "Девушка без адреса", "Любовь и голуби", "Когда деревья были большими", "Вам и не снилось", "Вокзал для двоих".

Бесплатные показы этих кинолент пройдут в восьми кинотеатрах сети. Так, зрители смогут посмотреть любимые картины в "Березке", "Вымпеле", "Искре", "Молодежном", "Полете", "Салюте", "Сатурне", "Туле".

Отмечается, что вход на эти сеансы свободный. Даже предварительная регистрация в этот раз не понадобится, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.