Популярность московского велопроката выросла в два раза

СЕГОДНЯ 10:56 2018-07-02T10:56:28+03:00

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Столичный велопрокат за первые два месяца работы стал в два раза популярнее, чем за аналогичный период прошлого года. В начале велосезона 2018 года москвичи и гости города осуществили уже 1,6 миллиона поездок, в то время, как в 2017 году этот показатель составлял 782 тысячи поездок.

Как отметил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, жители города часто используют велосипеды городского проката не только для прогулок и развлечений, но и в качестве альтернативы городскому транспорту. Ведь поездки на велосипедах позволяют срезать путь и избежать пробок, передает телеканал «360».

Напомним, шестой сезон велопроката в Москве стартовал 26 апреля. В этом году в городе открылось 430 станций с 4120 велосипедами, при том что в 2013 году, когда общая сеть велопроката только появилась, в столице работало всего 79 точек аренды велотранспорта.

Отметим, что протяженность всех велодорожек в городе на сегодняшний день составляет 773 километра. Однако в скором времени эту сеть дорог планируется расширить, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.