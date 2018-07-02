В подмосковных парках отпразднуют День семьи, любви и верности
Празднование Дня семьи, любви и верности пройдет в тридцати парках Подмосковья. В выходные 7 и 8 июля в региональных зонах отдыха планируется провести порядка пятидесяти мероприятий.
Главной площадкой празднования станет парк «Покровский» в Хотькове — здесь проведут Всероссийский фестиваль «Семья России». В парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» в Клину будет организована праздничная программа - «Все начинается с любви». А посетителей парка культуры спорта и отдыха в Одинцове и парка «Ивановские пруды» в Красногорске ждут разнообразные мастер-классы и ярмарки.
Кроме того в усадьбе Захарова пройдет фестиваль «Традиция», а в центральном парке Наро-Фоминска посетителям подарят цветы.
Ожидается, что в общей сложности праздник посетят более сорока тысяч человек, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».