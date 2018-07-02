В подмосковных парках отпразднуют День семьи, любви и верности

СЕГОДНЯ 16:04 2018-07-02T16:04:22+03:00

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Празднование Дня семьи, любви и верности пройдет в тридцати парках Подмосковья. В выходные 7 и 8 июля в региональных зонах отдыха планируется провести порядка пятидесяти мероприятий.

Главной площадкой празднования станет парк «Покровский» в Хотькове — здесь проведут Всероссийский фестиваль «Семья России». В парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» в Клину будет организована праздничная программа - «Все начинается с любви». А посетителей парка культуры спорта и отдыха в Одинцове и парка «Ивановские пруды» в Красногорске ждут разнообразные мастер-классы и ярмарки.

Кроме того в усадьбе Захарова пройдет фестиваль «Традиция», а в центральном парке Наро-Фоминска посетителям подарят цветы.

Ожидается, что в общей сложности праздник посетят более сорока тысяч человек, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».