Пенсионерам Москвы и области разрешили бесплатно ездить на электричках

СЕГОДНЯ 12:23 2018-07-03T12:24:15+03:00

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С 1 августа в пригородных электричках вводится бесплатный проезд для пенсионеров и льготников столичного региона. Такое решение совместно приняли мэр Москвы и губернатор Подмосковья.

«Мы с мэром Москвы приняли совместное решение с первого августа 2018 года сделать проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения бесплатным для всех пенсионеров Москвы и Московской области», - приводит слова Андрея Воробьева телеканал «360».

Чиновник подчеркнул, что поездки между Москвой и Подмосковьем имеют большое значение для жителей всего региона. При этом от местного населения уже давно поступали просьбы сделать проезд бесплатным для определенных групп населения.

В результате, льготой смогут воспользоваться не только пенсионеры, но почетные доноры, родители детей с ограниченными возможностями здоровья, несовершеннолетние из многодетных семей и один из их родителей, опекун сироты, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».