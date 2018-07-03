Пенсионерам Москвы и области разрешили бесплатно ездить на электричках
С 1 августа в пригородных электричках вводится бесплатный проезд для пенсионеров и льготников столичного региона. Такое решение совместно приняли мэр Москвы и губернатор Подмосковья.
«Мы с мэром Москвы приняли совместное решение с первого августа 2018 года сделать проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения бесплатным для всех пенсионеров Москвы и Московской области», - приводит слова Андрея Воробьева телеканал «360».
Чиновник подчеркнул, что поездки между Москвой и Подмосковьем имеют большое значение для жителей всего региона. При этом от местного населения уже давно поступали просьбы сделать проезд бесплатным для определенных групп населения.
В результате, льготой смогут воспользоваться не только пенсионеры, но почетные доноры, родители детей с ограниченными возможностями здоровья, несовершеннолетние из многодетных семей и один из их родителей, опекун сироты, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».