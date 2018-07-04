В Москве на 125 участках улиц проложили дополнительные водостоки

СЕГОДНЯ 11:31 2018-07-04T11:31:24+03:00

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Сегодня, 4 июля, в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) побывал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Заммэра рассказал, как в городе после аномальных дождей ремонтируют систему ливневой канализации и дороги.

- Три года назад нас много критиковали за подтопления улиц, - сказал Петр Бирюков. - Мы пересмотрели наши технологии. Теперь на дорогах делаем поверхностные уклоны в систему водостока. Мы изучили «мокрые» места. Только в прошлом году примерно на 125 локальных участках небольшими связками проложили дополнительные водостоки. На ближайшие два года расписана программа локальных ремонтов водостоков.

Как отметил заместитель мэра, из-за аномальной погоды столичные дороги разрушаются быстрее. Поэтому коммунальным службам приходится восстанавливать их каждый год.

По его словам, если говорить о климатических условиях в столице, то каждую зиму в Москве происходит примерно от 60 до 80 переходов температуры через нулевую отметку.

- Это значит, что асфальтовые и бетонные покрытия разрушаются быстрее, чем в странах и городах, где нет таких переходов через ноль, - сказал Петр Бирюков. - Сейчас в Москве примерно 200 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий. Из них около 80 миллионов – дворы, около 120 миллионов – дороги. Можно не ремонтировать, и вообще ничего не делать. Но тогда мы вернемся на восемь лет назад и увидим на дорогах ухабы, выбоины, ямы. Мы изучили мировой опыт и отработали новые правила ремонта дорог.

Вылетные магистрали с особо сильной нагрузкой нужно обновлять раз в три года. Дороги менее оживленные – раз в четыре года, остальные – раз в пять лет. По этому графику ежегодно надо ремонтировать примерно от 20 до 24 миллионов квадратных метров асфальта.

- Только благодаря этому нам удается сегодня содержать дороги в нормальном рабочем состоянии, - подчеркнул заммэра. - Если не ремонтировать, то осенью на асфальте обязательно появятся выбоины и колейность. Все это влияет на безопасность жителей. Если в своей квартире вы не будете делать ремонт 10 – 15 лет, проводить генеральную уборку, все обветшает. Потом придется потратить еще больше денег и сил на восстановление. К тому же режим эксплуатации дорог в Москве сложнее, чем в той же Германии. У нас в год по дороге, где должно проходить 20 тысяч прокатов, получается 30 тысяч прокатов машин, то есть в полтора раза больше. А в немецких городах наоборот меньше, поэтому изношенность московских дорог выше.