В столичных дворах фонарей стало на треть больше

СЕГОДНЯ 11:35 2018-07-04T11:36:03+03:00

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Сегодня, 4 июля, в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) побывал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Один из слушателей задал вопрос: "Правда ли, что Москва тратит огромные деньги на иллюминацию улиц?".

- Наоборот, мы экономим, причем не только на электричестве, - сказал Петр Бирюков. - Девять лет назад город использовал в год 29,5 миллиардов кубометров газа, а сейчас - 23, 5 миллиардов. Москвичи не стали тратить меньше тепла или реже включать бытовую технику. Но город начал использовать менее энергоемкие и эффективные приборы генерации тепла на тепловых станциях.

По его словам, сейчас Москва и электроэнергии потребляет меньше, чем 8 - 9 лет назад.

- За счет этой экономии на улицах стало больше светильников, архитектурной подсветки и украшений, - отметил заммэра. - За последние восемь лет по предложению москвичей фонарей во дворах стало больше примерно на одну треть, но количество потребляемой энергии даже уменьшилось. Это значит, мы стали меньше платить из городского бюджета на освещение дворов, улиц и так далее. Москвичи любят гулять по ночному городу. Москва в свете фонарей еще краше.