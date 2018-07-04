2018-07-04T11:36:03+03:00
Общество

В столичных дворах фонарей стало на треть больше

Но за счёт современных технологий энергии город тратит меньше
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 июля, в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) побывал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Один из слушателей задал вопрос: "Правда ли, что Москва тратит огромные деньги на иллюминацию улиц?".

- Наоборот, мы экономим, причем не только на электричестве, - сказал Петр Бирюков. - Девять лет назад город использовал в год 29,5 миллиардов кубометров газа, а сейчас - 23, 5 миллиардов. Москвичи не стали тратить меньше тепла или реже включать бытовую технику. Но город начал использовать менее энергоемкие и эффективные приборы генерации тепла на тепловых станциях.

По его словам, сейчас Москва и электроэнергии потребляет меньше, чем 8 - 9 лет назад.

- За счет этой экономии на улицах стало больше светильников, архитектурной подсветки и украшений, - отметил заммэра. - За последние восемь лет по предложению москвичей фонарей во дворах стало больше примерно на одну треть, но количество потребляемой энергии даже уменьшилось. Это значит, мы стали меньше платить из городского бюджета на освещение дворов, улиц и так далее. Москвичи любят гулять по ночному городу. Москва в свете фонарей еще краше.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве на 125 участках улиц проложили дополнительные водостоки
В столице восстановят все упавшие во время ураганов деревья
К осени в Москве отремонтируют 80 парков
На благоустроенных улицах Москвы стало больше туристов и подорожала недвижимость
В дни ЧМ-2018 в столице заменили 600 сломанных лавочек
В Москве бетономешалка протаранила 9 автомобилей
Московских школьников приглашают на ТВ-субботу на тему ЧМ-2018
Московский урбанистический форум объявил деловую программу
Пенсионерам Москвы и области разрешили бесплатно ездить на электричках
На столичных клумбах завершилась дополнительная высадка роз
В столице проведут занятия в школе психического здоровья
В подмосковных парках отпразднуют День семьи, любви и верности
Москвичи смогут заранее узнавать о Днях открытых дверей в поликлиниках
В поездах столичного метро матч Россия - Испания посмотрели 350 тысяч пассажиров
Московские больницы получат гранты на 30 миллионов рублей
Популярность московского велопроката выросла в два раза