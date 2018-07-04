2018-07-04T17:51:06+03:00
Общество

Пассажиропоток «Жуковского» вырос на 390%

В июне аэропортом воспользовались более 100 тысяч человек
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Аэропорт "Жуковский" установил рекорд по месячному пассажиропотокуАэропорт "Жуковский" установил рекорд по месячному пассажиропотокуФото: REUTERS
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В июне 2018 года пассажиропоток международного аэропорта «Жуковский» вырос на 390% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что именно в этом месяце был установлен рекорд по посещаемости — впервые аэропортом воспользовались более ста тысяч пассажиров.

«Сто тысяч пассажиров - важный для нас психологический рубеж. Во многом это означает переход на качественно новый уровень, позволяющий с уверенностью говорить о том, что развитие аэропорта идет в верном направлении. Отчасти текущий рост вызван дополнительным пассажиропотоком в рамках проходящего в России Чемпионата мира по футболу. Тем не менее, подобный результат ожидался и независимо от футбольного первенства», - приводит слова директора управляющей компании Томаса Вайшвила интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что увеличение числа пассажиров непосредственно связано с расширение маршрутной сети и увеличением числа рейсов. В настоящее время из аэропорта идут рейсы по 15 международным и двум внутренним направлениям.

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