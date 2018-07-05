2018-07-05T15:04:39+03:00
Общество

Фан-зона у стадиона "Спартак" в Москве: когда откроется и как

Уже в эту субботу заработает фан-зона у стадиона "Спартак" в Москве - так что матч “Россия-Хорватия” можно будет посмотреть именно там
ЛИЗА Али
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По словам мэра, на месте будет установлено 8 экранов и “созданы все условия для комфортной поддержки любимой командыПо словам мэра, на месте будет установлено 8 экранов и “созданы все условия для комфортной поддержки любимой командыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве появится еще одна фан-зона. На этот раз - около стадиона “Спартак” в районе Тушино на севере столицы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Несмотря на то, что площадка на Воробьевых горах вмещает в себя десятки тысяч человек, мест на всех болельщиков все равно не хватает. Для удобства фанатов и было решено открыть дополнительную фан-зону.

- Откроем новую фан-зону 7 июля в 14:00, - сообщил Собянин в “твиттере”. - Тем же вечером можно будет посмотреть матчи 1/4 финала между сборными Швеции и Англии в 17:00 и, конечно, игру России и Хорватии в 21:00.

Как сообщил мэр, там будет установлено 8 экранов и “созданы все условия для комфортной поддержки любимой команды”.

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