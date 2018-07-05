Шоу мыльных пузырей и мастер-классы пройдут в Подмосковье в День семьи, любви и верности

СЕГОДНЯ 17:33 2018-07-05T17:36:34+03:00

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Шоу мыльных пузырей, чествование молодоженов, творческие мастер-классы и прочие развлекательные мероприятия пройдут в подмосковном Одинцове в День семьи, любви и верности. Праздник будут отмечать в регионе с 6 по 8 июля.

Отмечается, что праздничные мероприятия проведут на центральной площади Одинцова. В выходные здесь будут чествовать молодоженов, а так же супругов, проживших вместе более 40 лет.

Кроме того, в рамках мероприятия для всех посетителей будет организовано шоу мыльных пузырей. Также желающие смогут принять участие в бесплатных мастер-классах по гончарному делу и росписи гипсовых медальонов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что всего День семьи, любви и верности будут отмечать в 30 подмосковных парках. Развлекательные мероприятия организуют в парках «Покровский» в Хотькове, «Сестрорецкий» в Клину, «Ивановские пруды» в Красногорске и других.