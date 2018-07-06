2018-07-06T11:56:49+03:00
Москва

Южный вестибюль станции «Орехово» закрыли из-за реконструкции

Станцию откроюсь 19 июля
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Южный вход на станцию "Орехово" закроют до 19 июляЮжный вход на станцию "Орехово" закроют до 19 июляФото: Олег АДАМОВИЧ
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Юный вестибюль станции метро «Орехово» Замоскворецкой линии метро закрыли в связи с ремонтом пассажирской зоны. Реконструкция продлится до 19 июля. До этого времени пассажирам подземки придется пользоваться другим входом.

"Выход со станции к Шипиловскому проезду будет закрыт, так как в пассажирской зоне с 6 июля запланированы ремонтные работы. Штатный режим работы вестибюля возобновится 19 июля вместе с открытием станции", – цитирует сообщение пресс-службы столичной подземки сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что в ближайшие две недели вход в метро будет открыт только с улицы Баженова. Подсказывать маршрут в дни закрытия вестибюля горожанам будут сотрудники центра обеспечения мобильности.

Московское метро приносит пассажирам извинения за временные неудобства и просит быть внимательными при планировании поездок.

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