МЦК будет работать до трех часов ночи в день матча Россия-Хорватия

СЕГОДНЯ 13:10 2018-07-06T13:10:44+03:00

В ночь с 7 на 8 июля МЦК будет работать до трех часов Фото: Тимур ХАНОВ

Изменить размер текста: A A

Компания «РЖД» совместно со столичным метрополитеном приняла решение, что в субботу, 7 июля, Московское центральное кольцо (МЦК) будет работать до трех часов ночи. Это связано игрой сборной России и сборной Хорватии в рамках чемпионата мира по футболу. Представители двух компаний предположили, что болельщики в этот день могу вернуться домой в более позднее время, чем обычно.

При этом отмечается, что в ночь с 7 на 8 июля с 21.00 до 3.00 «Ласточки» на МЦК будут курсировать чуть реже, чем в дневное время, каждые 10 минут.

«Работа Московского центрального кольца до глубокой ночи позволит болельщикам после футбольной игры добраться домой на общественном транспорте», - цитирует сообщение пресс-службы МЖД интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, что в связи с ремонтными работами с 6 по 19 июля на станции «Орехово» будет работать только северный вестибюль. Зайти в метро можно с улицы Баженова.