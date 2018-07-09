Пассажиропоток сети «Магистраль» вырос на 15%

СЕГОДНЯ 12:35 2018-07-09T12:35:16+03:00

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Во время чемпионата мира по футболу пассажиропоток автобусной сети «Магистраль» вырос на 15%. Ежедневно транспортом пользуются около полумиллиона человек. Это примерно на 60 тысяч пассажиров больше, чем годом ранее.

«Рост популярности автобусов сети "Магистраль" связан с наплывом в Москву болельщиков, которые прибыли на матчи ЧМ- 2018. Иностранные гости, привыкшие пользоваться городским транспортом, также оценили удобство "Магистрали". Туристы гуляют по центру столицы и выбирают для своих поездок маршруты, которые следуют с минимальными интервалами движения в течение всего дня», - рассказал Максим Ликсутов.

Отмечается, что в столичную сеть «Магистраль» входит 46 маршрутов, которые соединяют центр города и отдаленные районы. Автобусы, троллейбусы и трамваи следуют с интервалом 5-7 минут, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.