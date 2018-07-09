2018-07-09T13:28:29+03:00
Происшествия

Мотоциклист разбился на смерть в подмосковном Видном

Авария произошла в ночь на понедельник
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В подмосковной аварии погиб один человекВ подмосковной аварии погиб один человекФото: Александр ГЛУЗ
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В подмосковном городе Видное в дорожной аварии погиб один человек. ДТП произошло в ночь на понедельник, 9 июля, у дома №17 по Спасскому проезду.

Сообщается, что в Московской области столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате происшествия мотоциклист скончался на месте от полученных травм. О состоянии второго водителя не сообщается, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и призвали быть внимательнее во время движения, пишет сайт «Дни.ру».

На прошлой неделе на юго-востоке Москвы произошла крупная авария с участием десяти автомобилей. На улице Полбина в районе Печатники бетономешалка протаранила девять легковых автомобилей. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. А вот машинам был нанесен серьезный ущерб.

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