Семь поездов «Москва» будут курсировать на Филевской линии до конца июля
Уже до конца июля на Филевской линии московского метро будут ездить семь новых поездов «Москва». Сейчас на ветке курсируют четыре состава, а в ближайшее время будут выпущены еще три. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Московского метрополитена – начальник Дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.
«До конца 2018 года мы планируем полностью оснастить Филевскую линию новым составом – всего их будет 27 единиц. С начала 2019 года на линии будут только новые поезда», - цитирует его слова сетевое издание m24.ru.
Отмечается, что отличие нового состава заключается в том, что в головном вагоне находятся поперечные сидения, а все двери оснащены специальными кнопками, чтобы пассажиры могли открывать их самостоятельно. Кроме того в вагонах новых поездов представлена новая версия мониторов, пишет ФАН.