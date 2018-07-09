Семь поездов «Москва» будут курсировать на Филевской линии до конца июля

СЕГОДНЯ 17:36 2018-07-09T17:37:09+03:00

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Уже до конца июля на Филевской линии московского метро будут ездить семь новых поездов «Москва». Сейчас на ветке курсируют четыре состава, а в ближайшее время будут выпущены еще три. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Московского метрополитена – начальник Дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

«До конца 2018 года мы планируем полностью оснастить Филевскую линию новым составом – всего их будет 27 единиц. С начала 2019 года на линии будут только новые поезда», - цитирует его слова сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что отличие нового состава заключается в том, что в головном вагоне находятся поперечные сидения, а все двери оснащены специальными кнопками, чтобы пассажиры могли открывать их самостоятельно. Кроме того в вагонах новых поездов представлена новая версия мониторов, пишет ФАН.