От «Проспекта Вернадского» до «Каховской» поедем
Строительство южного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской» (на схеме справа он обозначен желтым и зеленым цветом) планируется завершить до конца 2020 года.
- Запуск движения на этом участке позволит улучшить транспортное обслуживание районов Проспект Вернадского, Обручевский и Черемушки за счет создания новой скоростной связи между ними, минуя центр города. Проект предусматривает строительство нового участка, а также реконструкцию Каховской линии, которая будет включена в состав новой кольцевой, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Новые станции снизят нагрузку на южные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро.
Строительство БКЛ с 31 станцией планируется завершить к концу 2022 года.
Южный участок Большой кольцевой линии метро.Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
А В ЭТО ВРЕМЯ
Девять автобусных маршрутов пойдут по другим улицам
Трассы их следования изменились после запуска нового участка Северо-Западной хорды.
На участке от Можайского шоссе до улицы Боженко изменены автобусные маршруты № 16, 45, 180, 198, 609, 732, 794, 825, 840, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
№ 16 теперь следует к 66-му кварталу Кунцева: вместо ул. Запорожская и ул. Толбухина по ул. Кубинка и ул. Маршала Неделина.
№ 45, 180, 198, 840 - к 66-му кварталу Кунцева: вместо ул. Толбухина по ул. Кубинка и ул. Маршала Неделина.
№ 609 - от ул. Беловежская: вместо ул. Толбухина и ул. Запорожская по ул. Кубинка.
№ 732 - от Крылатского: по ул. Боженко, далее по новому путепроводу на ул. Маршала Неделина, затем по ул. Толбухина и ул. Запорожская.
№ 794 при следовании к Немчиновке будет ехать вместо разворота в районе ул. Кубинка по новому путепроводу и ул. Горбунова.
№ 825 при следовании к метро «Молодежная» - вместо ул. Толбухина и ул. Запорожская по Можайскому шоссе и ул. Кубинка; при следовании к ул. Беловежская: по ул. Боженко, далее по новому путепроводу на ул. Маршала Неделина, затем по ул. Толбухина.
Для автобусов № 16, 45, 180, 198, 840 при следовании к 66-му кварталу Кунцева организована новая остановка «Улица Маршала Неделина» по нечетной стороне ул. Маршала Неделина.