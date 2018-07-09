2018-07-09T22:23:34+03:00
Общество

От «Проспекта Вернадского» до «Каховской» поедем

Этот участок снизит нагрузку сразу на  три линии метро [инфографика]
Светлана НИКОЛАЕВА
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Строительство БКЛ с 31 станцией планируется завершить к концу 2022 года.Строительство БКЛ с 31 станцией планируется завершить к концу 2022 года.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Строительство южного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской» (на схеме справа он обозначен желтым и зеленым цветом) планируется завершить до конца 2020 года.

- Запуск движения на этом участке позволит улучшить транспортное обслуживание районов Проспект Вернадского, Обручевский и Черемушки за счет создания новой скоростной связи между ними, минуя центр города. Проект предусматривает строительство нового участка, а также реконструкцию Каховской линии, которая будет включена в состав новой кольцевой, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Новые станции снизят нагрузку на южные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро.

Строительство БКЛ с 31 станцией планируется завершить к концу 2022 года.

Южный участок Большой кольцевой линии метро. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Южный участок Большой кольцевой линии метро.Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Девять автобусных маршрутов пойдут по другим улицам

Трассы их следования изменились после запуска нового участка Северо-Западной хорды.

На участке от Можайского шоссе до улицы Боженко изменены автобусные маршруты № 16, 45, 180, 198, 609, 732, 794, 825, 840, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

№ 16 теперь следует к 66-му кварталу Кунцева: вместо ул. Запорожская и ул. Толбухина по ул. Кубинка и ул. Маршала Неделина.

№ 45, 180, 198, 840 - к 66-му кварталу Кунцева: вместо ул. Толбухина по ул. Кубинка и ул. Маршала Неделина.

№ 609 - от ул. Беловежская: вместо ул. Толбухина и ул. Запорожская по ул. Кубинка.

№ 732 - от Крылатского: по ул. Боженко, далее по новому путепроводу на ул. Маршала Неделина, затем по ул. Толбухина и ул. Запорожская.

№ 794 при следовании к Немчиновке будет ехать вместо разворота в районе ул. Кубинка по новому путепроводу и ул. Горбунова.

№ 825 при следовании к метро «Молодежная» - вместо ул. Толбухина и ул. Запорожская по Можайскому шоссе и ул. Кубинка; при следовании к ул. Беловежская: по ул. Боженко, далее по новому путепроводу на ул. Маршала Неделина, затем по ул. Толбухина.

Для автобусов № 16, 45, 180, 198, 840 при следовании к 66-му кварталу Кунцева организована новая остановка «Улица Маршала Неделина» по нечетной стороне ул. Маршала Неделина.

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