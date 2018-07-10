Более 20 тысяч свадеб состоялось в Подмосковье в первой половине 2018 года
За первые шесть месяцев 2018 года в Московской области было зарегистрировано 21,5 тысячи браков. В сравнении с прошлым годом этот показатель несколько упал. Так в 2017 году за аналогичный период было заключено 23 тысячи брачных союзов. А за весь минувший год жители Подмосковья сыграли более 58,5 тысяч свадеб. Об этом рассказала первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова.
Сообщается, что всего в регионе работает более сотни учреждений, готовых зарегистрировать влюбленные пары, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Отмечается, что в регионе наблюдается позитивная тенденция с разводами. Их количество в этом году несколько сократилось. Если в первые шесть месяцев 2017 года была расторгнуто 16,8 тысяч браков. То в этом году — 16,5.
«Органы ЗАГС систематически работают над снижением количества расторгнутых браков. В Московской области насчитывается 54 центра по сохранению семей. С семейными парами работают психологи, представители органов опеки и духовенства», — цитирует Забралову телеканал «360».