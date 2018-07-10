2018-07-10T12:35:12+03:00
Общество

Более 20 тысяч свадеб состоялось в Подмосковье в первой половине 2018 года

Этот показатель снизился в сравнении с прошлым годом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье за полгода заключено более 21 тысячи браковВ Подмосковье за полгода заключено более 21 тысячи браковФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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За первые шесть месяцев 2018 года в Московской области было зарегистрировано 21,5 тысячи браков. В сравнении с прошлым годом этот показатель несколько упал. Так в 2017 году за аналогичный период было заключено 23 тысячи брачных союзов. А за весь минувший год жители Подмосковья сыграли более 58,5 тысяч свадеб. Об этом рассказала первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова.

Сообщается, что всего в регионе работает более сотни учреждений, готовых зарегистрировать влюбленные пары, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что в регионе наблюдается позитивная тенденция с разводами. Их количество в этом году несколько сократилось. Если в первые шесть месяцев 2017 года была расторгнуто 16,8 тысяч браков. То в этом году — 16,5.

«Органы ЗАГС систематически работают над снижением количества расторгнутых браков. В Московской области насчитывается 54 центра по сохранению семей. С семейными парами работают психологи, представители органов опеки и духовенства», — цитирует Забралову телеканал «360».

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