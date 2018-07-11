2018-07-11T13:02:04+03:00
Москва

Московское метро и МЦК в ночь на 12 июля будут работать дольше

Это связано с матчем Англия-Хорватия
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В ночь на 12 июля метро и МЦК будут работать до трех часовВ ночь на 12 июля метро и МЦК будут работать до трех часовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Московское метро и МЦК будет работать до 3:00 в ночь с 11 на 12 июля. Решение продлить работу городского транспорта связано с тем, что в среду в городе пройдет второй полуфинал чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Англии и Хорватии.

При этом отмечается, что движение на всех линях городской подземки будет осуществляться в соответствии с графиком. Такая мера позволит москвичам и гостям города, которые будут смотреть поздний матч на стадионе, в фан-зоне, в кафе, барах или в гостях, не беспокоиться о том, как возвращаться после игры, передает телеканал «360».

Напомним, что второй полуфинал пройдет 11 июля в 21:00. Он определит сборную, которая поборется с Францией за звание чемпиона мира FIFA 2018. Финал ЧМ-2018 пройдет 15 июля в «Лужниках», пишет сайт argumenti.ru.

ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах, включая столицу, с 14 июня по 15 июля.

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