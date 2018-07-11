С начала 2018 года в московском метро продано более 2,5 млн карт «Тройка»

СЕГОДНЯ 13:26 2018-07-11T13:26:52+03:00

Всего с момента с 2013 года их продано 17,7 миллиона карт

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С начала 2018 года пассажиры московского метро купили более 2,5 млн транспортных карт «Тройка». Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Тогда метрополитен продал около 2,2 миллиона транспортных карт.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, "Тройка" появилась в кассах подземки в апреле 2013 года, и с тех пор продано 17,7 миллиона карт. Он пояснил, что популярность карт растет благодаря удобному использованию, а также благодаря новым вариантам дизайна — метрополитен традиционно выпускает тематические серии карт в честь того или иного события.

В частности, «тройки» особого дизайна были выпущены в честь открытия Большой кольцевой линии, 83-летия метро и в честь чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в России. Помимо этого «Тройку» можно купить в необычном формате — в виде брелка, браслета или кольца, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.