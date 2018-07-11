Льготники смогут бесплатно ездить в электричках по соцкартам

СЕГОДНЯ 14:09 2018-07-11T14:10:11+03:00

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Бесплатный проезд на электричках для жителей Москвы и Подмосковья будет осуществляться по социальной карте. Для этого ее необходимо будет отдать на перекодирование в кассе на вокзале. Об этом рассказала глава Минсоцразвития региона Ирина Фаевская.

По словам министра, к первому августа к перекодированию карт льготников подготовят кассы на всех столичных вокзалах и на десяти вокзалах Подмосковья. А с 15 августа перекодировать социальную карту можно будет на любом вокзале с кассами, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Предполагается, что процедура перекодирования не отнимет много времени у пассажиров, кассиры вернут готовую карту уже через несколько секунд.

Напомним, ранее сообщалось, что на организацию бесплатного проезда льготников в электричках ежегодно будет выделяться более четырех миллиардов рублей.