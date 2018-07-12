Преподаватели смогут проводить учебные занятия в Третьяковке бесплатно

СЕГОДНЯ 22:11 2018-07-12T22:11:28+03:00

Учебные занятия в Третьяковке с сентября станут бесплатными Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Новые правила вступят в силу с сентября этого года

Изменить размер текста: A A

На всех территориях Третьяковской галереи с началом нового учебного года преподаватели смогут проводить занятия бесплатно. Для этого сотрудники заведения планируют ввести специальную систему заявок, которая позволит все мероприятия подобного рода расположить в сетке расписания.

Об этом заявили на официальной страничке Третьяковки в Facebook.

Уточняется, что по тем правилам, которые действуют сейчас, такие «экскурсии» можно проводить только за определённую плату (бесплатно могут проходить они только у учеников профильных художественных школ и ВУЗов и на постоянной экспозиции - по заявке).

Команда Третьяковской галереи приняла решение скорректировать эту систему. Все учебные занятия на всех территориях Третьяковской галереи станут бесплатными с нового учебного года. Такие изменения внедряются для того, чтобы обеспечить учебной группе конфортное посещение музея и проведение занятия.

Ранее стало известно о нескольких инцидентах, когда посетителей музея просили покинуть здание из-за того, что сотрудники обвиняли их в проведении нелегальных экскурсий.

- Были проведены несколько совещаний с сотрудниками, которые работают непосредственно с посетителями. Мы стремимся к тому, чтобы таких конфликтных ситуаций не возникало, - отметили в галерее.