2018-07-12T22:11:28+03:00
Звезды

Преподаватели смогут проводить учебные занятия в Третьяковке бесплатно

Новые правила вступят в силу с сентября этого года
Александра БУРОВА
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Учебные занятия в Третьяковке с сентября станут бесплатнымиУчебные занятия в Третьяковке с сентября станут бесплатнымиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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На всех территориях Третьяковской галереи с началом нового учебного года преподаватели смогут проводить занятия бесплатно. Для этого сотрудники заведения планируют ввести специальную систему заявок, которая позволит все мероприятия подобного рода расположить в сетке расписания.

Об этом заявили на официальной страничке Третьяковки в Facebook.

Уточняется, что по тем правилам, которые действуют сейчас, такие «экскурсии» можно проводить только за определённую плату (бесплатно могут проходить они только у учеников профильных художественных школ и ВУЗов и на постоянной экспозиции - по заявке).

Команда Третьяковской галереи приняла решение скорректировать эту систему. Все учебные занятия на всех территориях Третьяковской галереи станут бесплатными с нового учебного года. Такие изменения внедряются для того, чтобы обеспечить учебной группе конфортное посещение музея и проведение занятия.

Ранее стало известно о нескольких инцидентах, когда посетителей музея просили покинуть здание из-за того, что сотрудники обвиняли их в проведении нелегальных экскурсий.

- Были проведены несколько совещаний с сотрудниками, которые работают непосредственно с посетителями. Мы стремимся к тому, чтобы таких конфликтных ситуаций не возникало, - отметили в галерее.

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