Камеры с системой распознавания лиц появятся в подмосковных автобусах

СЕГОДНЯ 17:27 2018-07-12T17:28:00+03:00

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Камеры с системой для распознавания лиц устанавливают в автобусах Московской области. Устройства появятся во всех новых машинах, переданных на маршрут с октября прошлого года по март текущего. Об этом рассказали в пресс-службе «Мострансавто».

Отмечается, что всего в регионе будет более 1700 автобусов оснащенных «умными» камерами. На сегодняшний день технику уже установили более, чем в 550 машинах. При этом на один автобус приходится пять устройств. Одна камера направлена на водителя, две — в салон, еще две снимают то, что происходит за лобовым и задним стеклами, передает сетевое издание m24.ru.

Завершить оснащение транспорта техникой планируется уже к сентябрю. Это будет сделано в рамках проекта «Безопасный регион». Ожидается, что видео поможет в случае необходимости стражам порядка выслеживать пропавших людей, а также нарушителей и преступников, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».