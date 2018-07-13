В подмосковной Шатуре насмерть сбили пешехода

СЕГОДНЯ 13:12 2018-07-13T13:13:00+03:00

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В подмосковной Шатуре под колесами автомобиля погиб человек. Инцидент произошел накануне вечером на 35-м километре автодороги «Дмитровский Погост Дерзковская». Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что мужчину сбила машина, когда он переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Другие подробности аварии не сообщаются. Причины и подробности происшествия выясняют стражи порядка, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В министерстве призвали водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее трагический случай произошел в московском метро на станции «Владыкино». Мужчина упал с платформы и погиб под колесами приближающегося поезда.