Станция московского метро «Ховрино» изменит режим работы до 16 октября

СЕГОДНЯ 13:52 2018-07-13T13:52:23+03:00

На 3 месяца, с 16 июля до 16 октября изменится режим работы станции «Ховрино» Фото: Алиса ТИТКО

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Пассажирам столичного метро, а именно пользующимся станцией «Ховрино», придется возвращаться домой раньше — время работы изменится на три месяца. Это необходимо для ускорения строительства станции «Беломорская».

- На 3 месяца, с 16 июля до 16 октября изменится режим работы станции «Ховрино». Она будет закрываться на 2 часа раньше – с 23.00, - сообщили в Московском метрополитене. - Выбраны именно эти ночные часы, когда станциями «Ховрино» и «Речной вокзал» пользуются меньше всего пассажиров - около 500 человек.

На это время конечной станцией северного участка Замоскворецкой линии станет «Речной вокзал». Пассажиры смогут воспользоваться наземным городским транспортом.

Два дополнительных часа в вечернее время значительно ускорят процесс стройки.

- Строительство новой станции смогут завершить раньше срока и открыть для пассажиров уже в конце 2018 года, - говорят в Московском метрополитене.