Участок Филевской линии московского метро закроют 14 и 15 июля

СЕГОДНЯ 13:53 2018-07-13T13:53:41+03:00

Будет приостановлено движение поездов между станциями «Киевская» и «Кунцевская»

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На Филевской линии продолжаются реставрационные работы, в связи с этим 14 и 15 июля будет закрыт участок между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Об это сообщили в Московском метрополитене.

- В субботу и воскресенье для пассажиров будут закрыты на вход и выход станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская», - рассказали в пресс-службе столичного метрополитена.

Как объяснили сотрудники метро, в период временных ограничений будут продолжены работы по прокладке коммуникаций под путями и обновлению путевой инфраструктуры, масштабные работы пройдут в пассажирской зоне западного вестибюля станции «Багратионовская»,

В эти дни пассажиров будут перевозить бесплатные компенсационные автобусы КМ1 (с промежуточными остановками у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская») и КМ2 (между станциями метро «Багратионовская» и «Фили»). Автобусы будут курсировать с интервалом 2 минуты с 5.00 утра до 2.00 ночи.

В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 16 июля, в 5.30 утра.