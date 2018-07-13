На Ленинградском шоссе построят столовую для нуждающихся
На севере Москвы появится столовая для бездомных и нуждающихся. Уточняется, что площадь строения составит 150 квадратных метров, а расположится оно по адресу Ленинградское шоссе, дом 52 строение 2.
Построить такой объект социального обслуживания планирует благотворительная культурно-просветительская израильская организация «Хама».
Об этом сообщается на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Новая конструкция появится на территории двух нежилых построек. На первом этаже расположится пункт выдачи продуктов питания и обеденный зал. На втором этаже оборудуют специальные комнаты для сотрудников столовой.
Помещения приспособят для маломобильных групп населения.
- Это здание будет входить в состав общественной застройки и поможет обеспечивать нуждающихся всем необходимым, - заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.