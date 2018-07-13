2018-07-13T16:23:48+03:00
Москва

На Ленинградском шоссе построят столовую для нуждающихся

Здание приспособят для маломобильных граждан
Александра БУРОВА
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На севере Москвы откроют столовую для нуждающихся‍На севере Москвы откроют столовую для нуждающихся‍Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На севере Москвы появится столовая для бездомных и нуждающихся. Уточняется, что площадь строения составит 150 квадратных метров, а расположится оно по адресу Ленинградское шоссе, дом 52 строение 2.

Построить такой объект социального обслуживания планирует благотворительная культурно-просветительская израильская организация «Хама».

Об этом сообщается на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Новая конструкция появится на территории двух нежилых построек. На первом этаже расположится пункт выдачи продуктов питания и обеденный зал. На втором этаже оборудуют специальные комнаты для сотрудников столовой.

Помещения приспособят для маломобильных групп населения.

- Это здание будет входить в состав общественной застройки и поможет обеспечивать нуждающихся всем необходимым, - заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

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