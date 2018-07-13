2018-07-13T17:06:57+03:00
Общество

В Москве открыли сад имени Анны Политковской

Он появился напротив здания "Новой газеты" на Потаповском переулке
Александра БУРОВА
Поделиться:
Сад памяти журналистки Анны Политковской открыли в Москве‍Сад памяти журналистки Анны Политковской открыли в Москве‍Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Мемориальный сад памяти журналистки «Новой газеты» Анны Политковской появился напротив здания газеты на Потаповском переулке.

Издатель «НГ» Дмитрий Муратов рассказал, что много обсуждали то, что в разных городах мира есть сады, скверы и площади Политковской, а на родине есть только мемориальная доска. Именно так и появилась идея сделать грядку и назвать её «Анин сад».

Название не официально, потому что в управе города это числится как озеленение.

В церемонии открытия, вооружившись садовыми принадлежностями, принимали участие мама журналистки — Раиса Мазепа, редакция «Новой газеты», её издатель — Дмитрий Муратов, главред радиостанции «Эхо Москвы» - Алексей Венедиктов, а также послы разных государств.

Муратов отметил, что часть цветов была приобретена в Аптекарском огороде, а другую часть принесли с собой добровольцы и волонтёры.

За грядкой планируют постоянно следить и поддерживать её благополучное состояние, чтобы прохожие не забывали, «что красота — это жизнь, а жизнь — очень хрупкая штука».

Напомним, что известность Анна приобрела благодаря своим журналистским расследованиям. В 2003 году она получила премию ОБСЕ «За журналистику и демократию» за профессиональную работу в поддержку «прав человека и свободы средств массовой информации».

Корреспондентку застрелили в октябре 2006 года в подъезде её дома. Следствие уверено, что мотивом преступления выступила её профессиональная деятельность. Убийцы получили пожизненные сроки, а их сообщники временное заключение под стражей в колонии строгого режима. Заказчиков убийства так и не нашли.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На Ленинградском шоссе построят столовую для нуждающихся
Участок Филевской линии московского метро закроют 14 и 15 июля
Станция московского метро «Ховрино» изменит режим работы до 16 октября
В подмосковной Шатуре насмерть сбили пешехода
Преподаватели смогут проводить учебные занятия в Третьяковке бесплатно
Камеры с системой распознавания лиц появятся в подмосковных автобусах
Сергей Собянин зарегистрирован кандидатом на пост мэра Москвы
Собянин поручил закупить бесплатные вакцины от менингита, ветрянки и ротавируса
В больнице имени Вересаева открылись стационары кратковременного пребывания
На западе столицы полностью благоустроили парк 50-летия Октября
Мошенник обманул москвичку на 1,1 миллион рублей при продаже билетов на ЧМ-2018
В Москве вместо монорельса появятся висячие сады
На станции метро «Владыкино» погиб пассажир
В столице пройдет акция «День без турникетов»
Большую кольцевую линию метро соединят с первой линией Московских центральных диаметров
Все жильцы первых сносимых пятиэтажек программы реновации согласились на переезд
Льготники смогут бесплатно ездить в электричках по соцкартам
С начала 2018 года в московском метро продано более 2,5 млн карт «Тройка»
Московское метро и МЦК в ночь на 12 июля будут работать дольше
В Новой Москве обновили лифты в жилых домах
В парке «Зарядье» появятся люки с животными и растениями
В Москве откроется вторая школа для пациентов с расстройствами памяти
Более 20 тысяч свадеб состоялось в Подмосковье в первой половине 2018 года