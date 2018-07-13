В Москве открыли сад имени Анны Политковской
Мемориальный сад памяти журналистки «Новой газеты» Анны Политковской появился напротив здания газеты на Потаповском переулке.
Издатель «НГ» Дмитрий Муратов рассказал, что много обсуждали то, что в разных городах мира есть сады, скверы и площади Политковской, а на родине есть только мемориальная доска. Именно так и появилась идея сделать грядку и назвать её «Анин сад».
Название не официально, потому что в управе города это числится как озеленение.
В церемонии открытия, вооружившись садовыми принадлежностями, принимали участие мама журналистки — Раиса Мазепа, редакция «Новой газеты», её издатель — Дмитрий Муратов, главред радиостанции «Эхо Москвы» - Алексей Венедиктов, а также послы разных государств.
Муратов отметил, что часть цветов была приобретена в Аптекарском огороде, а другую часть принесли с собой добровольцы и волонтёры.
За грядкой планируют постоянно следить и поддерживать её благополучное состояние, чтобы прохожие не забывали, «что красота — это жизнь, а жизнь — очень хрупкая штука».
Напомним, что известность Анна приобрела благодаря своим журналистским расследованиям. В 2003 году она получила премию ОБСЕ «За журналистику и демократию» за профессиональную работу в поддержку «прав человека и свободы средств массовой информации».
Корреспондентку застрелили в октябре 2006 года в подъезде её дома. Следствие уверено, что мотивом преступления выступила её профессиональная деятельность. Убийцы получили пожизненные сроки, а их сообщники временное заключение под стражей в колонии строгого режима. Заказчиков убийства так и не нашли.