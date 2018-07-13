В Москве открыли сад имени Анны Политковской

СЕГОДНЯ 17:06 2018-07-13T17:06:57+03:00

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Мемориальный сад памяти журналистки «Новой газеты» Анны Политковской появился напротив здания газеты на Потаповском переулке.

Издатель «НГ» Дмитрий Муратов рассказал, что много обсуждали то, что в разных городах мира есть сады, скверы и площади Политковской, а на родине есть только мемориальная доска. Именно так и появилась идея сделать грядку и назвать её «Анин сад».

Название не официально, потому что в управе города это числится как озеленение.

В церемонии открытия, вооружившись садовыми принадлежностями, принимали участие мама журналистки — Раиса Мазепа, редакция «Новой газеты», её издатель — Дмитрий Муратов, главред радиостанции «Эхо Москвы» - Алексей Венедиктов, а также послы разных государств.

Муратов отметил, что часть цветов была приобретена в Аптекарском огороде, а другую часть принесли с собой добровольцы и волонтёры.

За грядкой планируют постоянно следить и поддерживать её благополучное состояние, чтобы прохожие не забывали, «что красота — это жизнь, а жизнь — очень хрупкая штука».

Напомним, что известность Анна приобрела благодаря своим журналистским расследованиям. В 2003 году она получила премию ОБСЕ «За журналистику и демократию» за профессиональную работу в поддержку «прав человека и свободы средств массовой информации».

Корреспондентку застрелили в октябре 2006 года в подъезде её дома. Следствие уверено, что мотивом преступления выступила её профессиональная деятельность. Убийцы получили пожизненные сроки, а их сообщники временное заключение под стражей в колонии строгого режима. Заказчиков убийства так и не нашли.