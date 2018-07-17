В Домодедово задержали 20 кг черной икры из Уругвая
В московском аэропорту «Домодедово» правоохранителями были задержаны более 20 килограммов икры осетровых рыб. По информации пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, адресат отправителя продукта осетровых рыб Уругвай.
Уточняется, что причиной задержания груза из южно-американского государства стало несоответствие маркировки на этикетках и в ветеринарном сертификате.
«В аэропорту «Домодедово-Карго» было приостановлено оформление партии икры осетровых рыб весом 21,29 килограмма, поступившей из Уругвая в сопровождении ветеринарного сертификата. Груз задержан», - отмечается в сообщении, которое цитирует интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В настоящее время груз после задержания доставлен на ответственное хранение. Где будет находиться до конца проверки. Общая его стоимость не называется.
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