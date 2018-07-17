2018-07-17T14:54:29+03:00
Общество

В Домодедово задержали 20 кг черной икры из Уругвая

Причиной задержания груза из южно-американского государства стало несоответствие маркировки
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В Домодедово задержали более 20 кг черной икры из УругваяВ Домодедово задержали более 20 кг черной икры из УругваяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В московском аэропорту «Домодедово» правоохранителями были задержаны более 20 килограммов икры осетровых рыб. По информации пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, адресат отправителя продукта осетровых рыб Уругвай.

Уточняется, что причиной задержания груза из южно-американского государства стало несоответствие маркировки на этикетках и в ветеринарном сертификате.

«В аэропорту «Домодедово-Карго» было приостановлено оформление партии икры осетровых рыб весом 21,29 килограмма, поступившей из Уругвая в сопровождении ветеринарного сертификата. Груз задержан», - отмечается в сообщении, которое цитирует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В настоящее время груз после задержания доставлен на ответственное хранение. Где будет находиться до конца проверки. Общая его стоимость не называется.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, свыше250 гекконов и хамелеонов общей стоимостью в 2 млн рублей попытался ввезти в Россию из Мадагаскара в своем рюкзаке житель Приморья.

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