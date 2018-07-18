В августе в Подмосковье откроются более 200 развалов с арбузами и дынями

СЕГОДНЯ 16:54 2018-07-18T16:54:10+03:00

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С начала августа в столичном регионе откроется сезон продажи бахчевых культур. Как рассказали в Министерстве потребительского рынка и услуг Московской области, планируется, что развалов с арбузами и дынями будет порядка 212.

«С 1 августа можно будет приобрести дыни и арбузы. Сезон продаж традиционно начнется с 1 августа», — отметили в ведомстве.

Кроме того, стало известно, что в регионе уже работают универсальные рынки, из которых116 предложат бахчевые к реализации. Также проходят многочисленные ярмарки, а также сетевые и локальные магазины. Все они прошли необходимую сертификацию для продажи дынь и арбузов.

В Министерстве потребительского рынка и услуг Московской области уточнили, что средняя стоимость арбуза будет варьироваться в пределах 20–25 рублей за килограмм, а также призвали россиян покупать бахчевые исключительно в санкционированных торговых точках, чтобы обезопасить себя и близких от некачественной продукции, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".