В Москве семь музеев создали онлайн-экспонаты

СЕГОДНЯ 18:12 2018-07-19T18:20:32+03:00

До конца года оцифруют несколько десятков тысяч книг и личных вещей писателей

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Коллекции столичных музеев станут доступны онлайн на единой интернет-площадке union.catalog.mos.ru. Уже сейчас онлайн-экспонаты там разместили семь музеев Москвы, в их числе музей-панорама «Бородинская битва», Дом-музей Марины Цветаевой, музей-усадьба «Останкино», Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Услуга бесплатная.

- До конца года планируется оцифровать несколько десятков тысяч различных предметов из 50 московских музеев (полный список смотрите на сайте mos.ru). Это картины, книги, журналы, портреты, личные вещи писателей и художников. В Доме-музее Марины Цветаевой, к примеру, хранятся фотографии и письма поэта. Теперь они есть и в электронном виде, — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Найти интересующий экспонат можно будет по ключевому слову или описанию. А не пропадет ли тогда интерес идти в сам музей? Специалисты говорят, что нет. Посмотрев электронную коллекцию, многие решат посетить музеи, чтобы увидеть реальные экспонаты.