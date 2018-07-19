2018-07-19T18:20:32+03:00
Москва

В Москве семь музеев создали онлайн-экспонаты

До конца года оцифруют несколько десятков тысяч книг и личных вещей писателей
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Посмотрев электронную коллекцию, многие решат посетить музеи, чтобы увидеть реальные экспонатыПосмотрев электронную коллекцию, многие решат посетить музеи, чтобы увидеть реальные экспонатыФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Коллекции столичных музеев станут доступны онлайн на единой интернет-площадке union.catalog.mos.ru. Уже сейчас онлайн-экспонаты там разместили семь музеев Москвы, в их числе музей-панорама «Бородинская битва», Дом-музей Марины Цветаевой, музей-усадьба «Останкино», Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Услуга бесплатная.

- До конца года планируется оцифровать несколько десятков тысяч различных предметов из 50 московских музеев (полный список смотрите на сайте mos.ru). Это картины, книги, журналы, портреты, личные вещи писателей и художников. В Доме-музее Марины Цветаевой, к примеру, хранятся фотографии и письма поэта. Теперь они есть и в электронном виде, — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Найти интересующий экспонат можно будет по ключевому слову или описанию. А не пропадет ли тогда интерес идти в сам музей? Специалисты говорят, что нет. Посмотрев электронную коллекцию, многие решат посетить музеи, чтобы увидеть реальные экспонаты.

Коллекции столичных музеев станут доступны онлайн Фото: скриншот видео

Коллекции столичных музеев станут доступны онлайнФото: скриншот видео

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Боткинской больнице успешно провели первую трансплантацию печени
Спортивный комплекс с крытым катком и бассейном построят в ТПУ «Некрасовка»
Впервые в России в московской клинике провели уникальную операцию на сердце
На обновленном стадионе «Лужники» выросла скорость входа и выхода зрителей
В августе в Подмосковье откроются более 200 развалов с арбузами и дынями
В Москве такси въехало в столб, трое человек погибло
Для участников реновации в Москве построят «умные» дома
В столице онкоскрининг для ранней диагностики рака прошли более 7 тысяч москвичей
В парке «Зарядье» пройдут консультации москвичей по программе реновации
В Домодедово задержали 20 кг черной икры из Уругвая
Продлите лето с «Уральскими авиалиниями» со скидкой до 30%
На интерактивной карте Москвы появились необычные архитектурные сооружения
Дорогу в аэропорт Остафьево построят в 2019 году
Столичные школьники стали победителями Международной математической олимпиады
В Москве открыли сад имени Анны Политковской
На Ленинградском шоссе построят столовую для нуждающихся
Участок Филевской линии московского метро закроют 14 и 15 июля
Станция московского метро «Ховрино» изменит режим работы до 16 октября