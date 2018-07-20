Фестиваль цветов откроется 25 июля в ГУМе
Один из старейших универмагов Москвы до конца лета превратится в настоящую оранжерею. Фестиваль цветов стартует 25 июля.
- Целое море цветов, сотни оттенков, десятки видов - пройти мимо этого грандиозного сада не получится, ведь в самом сердце столицы, в ГУМе, стартует Фестиваль цветов, - рассказали в пресс-службе ГУМа.
Специально для фестиваля вырастили 370 000 цветов 17 видов, которые украсят здание универмага изнутри и снаружи. Это герань розовая, тагетес лимонный, петуния белая, сальвия красная, колеус оранжевый, лобелия синяя, агератум сиреневый. По разнообразию живых растений Фестиваль цветов в ГУМе будет конкурировать с ботаническим садом.
Цветы составят в композиции в виде ярких ромбов, раскинут вдоль линий ГУМа ковры из живых цветов, а фасад от первого до третьего этажа украсят кашпо с петуньями, обилием красок и ароматов поразит и исторический фонтан.
- Весь периметр цветочных клумб по внешнему фасаду ГУМа будет подсвечен иллюминацией. A для того, чтобы цветы сохраняли свежесть в течение всего месяца, была разработана специальная система полива с применением технологии сохранения влаги, - рассказали организаторы.
В день открытия Фестиваля в роли садовников выступят известные актеры, телеведущие, музыканты, спортсмены.