2018-07-20T21:10:59+03:00
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Фестиваль цветов откроется 25 июля в ГУМе

Посмотреть на настоящую оранжерею можно будет до конца лета
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фестиваль цветов стартует 25 июляФестиваль цветов стартует 25 июляФото: Влад КОМЯКОВ
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Один из старейших универмагов Москвы до конца лета превратится в настоящую оранжерею. Фестиваль цветов стартует 25 июля.

- Целое море цветов, сотни оттенков, десятки видов - пройти мимо этого грандиозного сада не получится, ведь в самом сердце столицы, в ГУМе, стартует Фестиваль цветов, - рассказали в пресс-службе ГУМа.

Специально для фестиваля вырастили 370 000 цветов 17 видов, которые украсят здание универмага изнутри и снаружи. Это герань розовая, тагетес лимонный, петуния белая, сальвия красная, колеус оранжевый, лобелия синяя, агератум сиреневый. По разнообразию живых растений Фестиваль цветов в ГУМе будет конкурировать с ботаническим садом.

Цветы составят в композиции в виде ярких ромбов, раскинут вдоль линий ГУМа ковры из живых цветов, а фасад от первого до третьего этажа украсят кашпо с петуньями, обилием красок и ароматов поразит и исторический фонтан.

- Весь периметр цветочных клумб по внешнему фасаду ГУМа будет подсвечен иллюминацией. A для того, чтобы цветы сохраняли свежесть в течение всего месяца, была разработана специальная система полива с применением технологии сохранения влаги, - рассказали организаторы.

В день открытия Фестиваля в роли садовников выступят известные актеры, телеведущие, музыканты, спортсмены.

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