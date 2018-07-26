В Подмосковье водитель-лихач сбил полицейского

СЕГОДНЯ 13:05 2018-07-26T13:05:54+03:00

После задержания выяснилось, что сидевший за рулем был в состоянии алкогольного опьянения

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В Московской области водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на инспектора ГИБДД, который остановил его дла проверки документов.

Инцидент произошел в Одинцовском районе Подмосковья на участке автодороги поселок Аникино – поселок Николина Гора. Сотрудник дорожной полиции заметил, что приближающийся автомобиль Audi совершает опасные маневры. Под конец, водитель иномарки обогнал идущий спереди транспорт в неположенном месте.

Полицейский попытался остановить нарушителя, но сидевший за рулем проигнорировал требование правоохранителя и сбил полицейского. После этого водитель проехал несколько сотен метров и остановился. Через некоторое время подъехал полицейский экипаж, который задержал мужчину. Позже выяснилось, что он был изрядно навеселе.

«Освидетельствование водителя автомобиля показало 0,24 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Проведение проверочных мероприятий продолжается. По их результатам будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении управления полиции по региону.

Инспектор ДПС получил легкие повреждения в виде синяков, ушибов и ссадин. Сейчас он находится в больнице. Его здоровью ничего не угрожает, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".