В Москве трехмесячный ребенок обварился из-за сломавшейся пароварки

СЕГОДНЯ 16:39 2018-07-26T16:39:54+03:00

Ребенок был доставлен в больницу с ожогами второй и третьей степени Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ребенок чудом остался жив и был доставлен в больницу с ожогами второй и третьей степени

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Внезапно сломавшаяся пароварка едва не стала причиной трагической гибели новорожденного. Инцидент произошел накануне на юго-западе Москвы.

Как рассказала мама малыша, ребенок находился в переносной люльке на кухне. Рядом с ним находилась пароварка во включенном состоянии, в которой готовился суп. Неожиданно у агрегата сломалась крышка. В результате горячее содержимое пароварки вылилось на ребенка.

Родители спешно достали малыша из кроватки, опустили под холодную воду и вызвали скорую. Ребенок был доставлен в Детскую Городскую Больницу № 9 с ожогами второй и третьей степени. Врачи диагностировали у него поражение 15% тела.

Как сообщает сайт телеканала «360», у 3-месячного мальчика сильно пострадали голова и тело. О состоянии грудничка на данный момент ничего не известно. По факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, случай чудесного спасения малолетнего был зафиксирован в подмосковном Одинцове. Из-за невнимательности няни ребенок выпал из окна 13 этажа и остался жив благодаря густой растительности под домом.