В Подмосковье ребенок проглотил стеклянный шарик и задохнулся

СЕГОДНЯ 17:22 2018-07-30T17:22:16+03:00

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Маленький мальчик, которому исполнился годик, умер в столичном районе Митино по Пятницкому шоссе. Несчастный случай произошел во время детской забавы. Малыш просто захотел попробовать погрызть игрушку — стеклянный мячик. Но нечаянно проглотил его, задохнулся и скончался. Тридцатилетняя мать в этот момент также находилась дома со своей сестрой и другим ребенком.

«В какой-то момент гражданка услышала, что ребенок стал задыхаться. Она сразу же попыталась вытащить застрявший в горле сына шарик, но не смогла, и через несколько минут малыш не подавал признаков жизни. Прибывшему наряду скорой помощи осталось только констатировать смерть от удушья», - рассказал источник.

Как передает интернет-издание Подмосковье сегодня, на данный момент по факту несчастного случая следователи проводят проверку.