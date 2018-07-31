Жизнь «Авангарда» дала трещину

СЕГОДНЯ 18:24 2018-07-31T18:24:29+03:00

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Один из сильнейших клубов КХЛ омский «Авангард» за месяц до старта чемпионата превратился в команду без определенного места жительства. «Арена-Омск», построенная только в 2007 году, внезапно была признана аварийной. По сооружению пошли трещины, в фундаменте нашли проблемы, да такие глобальные, что пришлось эвакуировать персонал. Арене нужен капитальный ремонт, а «Авангарду» - новый дом.

В качестве домашней площадки омский клуб рассматривает два основных варианта. Первый - Красноярск. Там только что к Универсиаде построили «Платинум-арену». Второй - арена в Мытищах. На ней ранее выступал клуб «Атлант», но ныне клуб прекратил существование, а «Авангард» думает переселится в Подмосковье, так как из этого региона удобнее летать на выездные матчи. Окончательное решение будет принято до 15 августа.