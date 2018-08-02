2018-08-02T13:38:24+03:00
Москва

Новые поликлиники появятся до конца года в пяти московских округах

В городе откроется еще семь медучреждений
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве откроют семь новых поликлиник. Фото: Александра Краснова.В Москве откроют семь новых поликлиник. Фото: Александра Краснова.
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Новые поликлиники введут в эксплуатацию в пяти округах столицы до конца года. Жители города получат сразу семь новых медучреждений.

«По две поликлиники возведут на севере и северо-востоке города, по одной – в центре города, на востоке и юго-востоке столицы», - цитирует слова глава Департамента градостроительной политики Сергея Левкина сетевое издание m24.ru.

Чиновник отметил, что все эти поликлиники рассчитаны на прием 2,8 тысячи человек в одну смену.

Указанные медучреждения строятся на бюджетные деньги. Кроме того в Стройкомплексе напоминают, что с начала года введены в эксплуатацию диагностический корпус международного медицинского кластера в Сколково, Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта медицинского университета имени Пирогова, а также поликлиника в поселении Внуковское, пишет ФАН.

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