2018-08-03T12:38:46+03:00
Москва

Москвичей предупредили о сильной жаре

В городе воздух прогреется до +30 градусов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве установилась жараВ Москве установилась жараФото: Иван ВИСЛОВ
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МЧС предупредила жителей и гостей столице о ильной жаре, которая установится в городе в пятницу. По информации ведовства, ожидается, что в Москве с 10:00 до 17:00 3 августа столбик термометра закрепится на отметке 30-31 градус по Цельсию.

Чтобы избежать перегрева, спасатели рекомендуют москвичам соблюдать осторожность при длительном нахождении на улице. Кроме того горожанам советуют носить головные уборы и светлую одежду. Помимо прочего в жаркое время рекомендуется употреблять больше воды, чтобы спасти организм от обезвоживания и спастись от теплового удара, передает сетевое издание m24.ru.

К вечеру температура воздуха начнет понижаться, и ночью столбики термометров опустятся до плюс 18 градусов, пишет сайт argumenti.ru.

Добавим, что в скором времени жаркая погода сменится более прохладной и дождливой. В выходные в столицу придут кратковременные дожди и грозы.

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