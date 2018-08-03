Москвичей предупредили о сильной жаре

СЕГОДНЯ 12:38 2018-08-03T12:38:46+03:00

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МЧС предупредила жителей и гостей столице о ильной жаре, которая установится в городе в пятницу. По информации ведовства, ожидается, что в Москве с 10:00 до 17:00 3 августа столбик термометра закрепится на отметке 30-31 градус по Цельсию.

Чтобы избежать перегрева, спасатели рекомендуют москвичам соблюдать осторожность при длительном нахождении на улице. Кроме того горожанам советуют носить головные уборы и светлую одежду. Помимо прочего в жаркое время рекомендуется употреблять больше воды, чтобы спасти организм от обезвоживания и спастись от теплового удара, передает сетевое издание m24.ru.

К вечеру температура воздуха начнет понижаться, и ночью столбики термометров опустятся до плюс 18 градусов, пишет сайт argumenti.ru.

Добавим, что в скором времени жаркая погода сменится более прохладной и дождливой. В выходные в столицу придут кратковременные дожди и грозы.