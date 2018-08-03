В подмосковном ДТП погибли два человека, еще двое ранены

СЕГОДНЯ 14:01 2018-08-03T14:01:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В подмосковной Кашире произошла крупная авария. На трассе М4 «Дон» столкнулись два автомобиля. Жертвами происшествия, по меньшей мере, стали два человека, еще две получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве рассказали, что автомобильную аварию зафиксировали в 10.20 мск в пятницу, 3 августа, на 141-м километре дороги. Подробностей о состоянии пострадавших не сообщается.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В региональном министерстве транспорта призвали водителей неукоснительно соблюдать скоростной режим, во время движения, а также попросили автолюбителей и пешеходов быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

На прошлой неделе в Подмосковье произошло еще одно ДТП. Водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил на дороге инспектора ГИБДД.